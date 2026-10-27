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Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă. Gabi Torje i-a luat locul Irinei Fodor la pupitru

Episodul 31 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 octombrie 2026. Gabi Torje și Alexuc au beneficiat deja de un avantaj oferit de Irina Fodor, care le-a permis să meargă direct la jocul de amuletă, fără să mai îndeplinească misiunea de dinaintea calificării. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost fost pe locul doi, iar cea de-a treia echipă calificată a fost formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă.
Marti, 27.10.2026, 21:10
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Asia Express 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, enervați de gazda lor: E așa de sictirită de noi! O figurantă!

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Furnicuțele 2026. Cristina Ciobănașu, în lacrimi după declarația Ruxandrei Ion: „Ai fost fetița pe care mi-am dorit-o întotdeauna!”

Logo show Marti, 27.10.2026, 18:12
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