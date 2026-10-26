Asia Express 2026. Ce gest a făcut Maurice Munteanu când a văzut-o pe Mirela Vaida

Episodul 30 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 26 octombrie 2026. După ce au reușit să îndeplinească sarcina descoperite pe plicul de la mission board, echipele au făcut autostopul și s-au îndreptat către locația indicată de Irina Fodor. Acolo, o nouă misiunea dificilă i-a așteptat pe concurenți. Ce gest a făcut de Maurice Munteanu în timpul misiunii, atunci când a dat cu ochii de Mirela Vaida.

Luni, 26.10.2026, 23:24