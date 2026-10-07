Asia Express 2026. Cheloo și Mihai au stabilit ordinea plecării în cursă! Ce echipă va porni de pe ultimul loc

Episodul 19 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 octombrie 2026. În calitate de câștigători ai amuletei, Cheloo și Mihai Ban au stabilit ordinea plecării în cursa pentru Imunitatea Mică a etapei a cincea Asia Express. Maya a vrut să se asigure că Mihai și Cheloo vor ține cont de faptul că ea și mama ei au participat la joc și corect ar fi să plece pe una dintre primele poziții, iar răspunsul lui Cheloo a fost neașteptat pentru fiica Mirelei Retegan

Miercuri, 07.10.2026, 22:30