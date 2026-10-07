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Asia Express 2026. Cheloo și Mihai au stabilit ordinea plecării în cursă! Ce echipă va porni de pe ultimul loc

Episodul 19 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 octombrie 2026. În calitate de câștigători ai amuletei, Cheloo și Mihai Ban au stabilit ordinea plecării în cursa pentru Imunitatea Mică a etapei a cincea Asia Express. Maya a vrut să se asigure că Mihai și Cheloo vor ține cont de faptul că ea și mama ei au participat la joc și corect ar fi să plece pe una dintre primele poziții, iar răspunsul lui Cheloo a fost neașteptat pentru fiica Mirelei Retegan
Miercuri, 07.10.2026, 22:30
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Asia Express 2026. Maurice Munteanu și Connie Preda au obținut imunitatea mică și și-au asigurat prezența în etapa următoare

Asia Express 2026. Maurice Munteanu și Connie Preda au obținut imunitatea mică și și-au asigurat prezența în etapa următoare

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 23:50 Asia Express 2026. Maya a cedat nervos în timpul unei misiuni. Ce s-a întâmplat cu fiica Mirelei Retegan

Asia Express 2026. Maya a cedat nervos în timpul unei misiuni. Ce s-a întâmplat cu fiica Mirelei Retegan

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 23:10 Asia Express 2026. Misiune dificilă pentru concurenți la Dazu Rock Carvings, unul dintre marile situri culturale ale Chinei

Asia Express 2026. Misiune dificilă pentru concurenți la Dazu Rock Carvings, unul dintre marile situri culturale ale Chinei

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 23:00 Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă

Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 22:30 Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă. De ce s-au declarat nemulțumite Mirela și Oana

Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă. De ce s-au declarat nemulțumite Mirela și Oana

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 21:30 Asia Express 2026. Cheloo și Mihai Ban au primit ajutor în cursă de la cu cuplu de români

Asia Express 2026. Cheloo și Mihai Ban au primit ajutor în cursă de la cu cuplu de români

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 21:00 Asia Express 2026. Irina Fodor, veste surprinzătoare pentru concurenți: Toți au cazarea asigurată!

Asia Express 2026. Irina Fodor, veste surprinzătoare pentru concurenți: Toți au cazarea asigurată!

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Lucrarea de control cu Benny Adegbuyi. Ce a mărturisit despre momentele grele din carieră

Furnicuțele 2026. Lucrarea de control cu Benny Adegbuyi. Ce a mărturisit despre momentele grele din carieră

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Ionuț Atodiresei vorbește despre Benny Adegbuyi. Cum a fost să-l arbitreze în ring

Furnicuțele 2026. Ionuț Atodiresei vorbește despre Benny Adegbuyi. Cum a fost să-l arbitreze în ring

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Joc amuzant cu Benny Adegbuyi și sora lui, Patricia! Au avut căștile la volum maxim

Furnicuțele 2026. Joc amuzant cu Benny Adegbuyi și sora lui, Patricia! Au avut căștile la volum maxim

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 18:35 Furnicuțele 2026. Fiul lui Benny Adegbuyi, în platou! Ce a spus despre tatăl lui și ce surpriză au avut prin video call

Furnicuțele 2026. Fiul lui Benny Adegbuyi, în platou! Ce a spus despre tatăl lui și ce surpriză au avut prin video call

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 18:22 Furnicuțele 2026. Povestea de familie a lui Benny Adegbuyi! El și sora lui, Patricia, rememorează anii copilăriei

Furnicuțele 2026. Povestea de familie a lui Benny Adegbuyi! El și sora lui, Patricia, rememorează anii copilăriei

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 18:00
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