Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă. Învingătorii au primit un joker foarte valoros
Episodul 21 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 octombrie 2026. La jocul de amuletă s-au calificat două echipe: Valerie și Alex și Mirela și Oana. Fiecare echipă a primit o oră la dispoziție pentru a pune un spectacol în scenă, unde să îmbine cultura chineză cu cea românească. Echipa câștigătoare a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă
Duminica, 11.10.2026, 23:02