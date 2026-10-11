23:28 11 oct

Asia Express 2026. Un prezicător a stabilit noua componență a echipelor! Cum arată noile formule: ”Am simțit că este o provocare!”

23:25 11 oct

Schimbare neașteptată la Asia Express! Concurenții nu mai fac echipă cu partenerii lor. Cine cu cine va continua cursa

23:02 11 oct

Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă. Învingătorii au primit un joker foarte valoros

22:40 11 oct

Cine a câștigat amuleta la Asia Express și avantajul care poate schimba cursa. Echipa a primit un joker extrem de valoros

22:02 11 oct

Ce a făcut o femeie cu Alex de la Asia Express, chiar în fața lui Valerie Lungu. Concurenta nu și-a putut ascunde nemulțumirea

22:00 11 oct

Asia Express 2026. Valerie Lungu, furioasă pe femeia care i-a atins buzele lui Alex Gîlcă: ”Groaznică!”