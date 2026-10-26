Asia Express 2026. Cioburi și nervi întinși la maximum! Concurenții, nevoiți să transporte vase de ceramică cu un cărucior

Episodul 30 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 26 octombrie 2026. Concurenții au trebuit să transporte vasele de ceramică spre piața de porțelan a orașului, unde i-a așteaptat o nouă misiune. După ce își vor asambla singuri cărucioarele, vor avea de făcut trei livrări, fiecare cu câte 30 de vase. Străzile aglomerate, marfa fragilă și graba de a ajunge înaintea adversarilor vor transforma această probă într-un test de răbdare și coordonare.

Luni, 26.10.2026, 22:00