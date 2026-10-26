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Asia Express 2026. Cioburi și nervi întinși la maximum! Concurenții, nevoiți să transporte vase de ceramică cu un cărucior

Episodul 30 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 26 octombrie 2026. Concurenții au trebuit să transporte vasele de ceramică spre piața de porțelan a orașului, unde i-a așteaptat o nouă misiune. După ce își vor asambla singuri cărucioarele, vor avea de făcut trei livrări, fiecare cu câte 30 de vase. Străzile aglomerate, marfa fragilă și graba de a ajunge înaintea adversarilor vor transforma această probă într-un test de răbdare și coordonare.
Luni, 26.10.2026, 22:00
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Asia Express 2026. Au ieșit scântei între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu! De la ce a pornit cearta

Asia Express 2026. Au ieșit scântei între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu! De la ce a pornit cearta

Logo show Luni, 26.10.2026, 22:03 Asia Express 2026. Misiune dificilă pentru vedete la fabrica de ceramică și porțelan

Asia Express 2026. Misiune dificilă pentru vedete la fabrica de ceramică și porțelan

Logo show Luni, 26.10.2026, 21:30 Asia Express 2026. Maurice și Connie, puși la „treabă” de gazdă: „Vine cu un tupeu fantastic la mine”

Asia Express 2026. Maurice și Connie, puși la „treabă” de gazdă: „Vine cu un tupeu fantastic la mine”

Logo show Luni, 26.10.2026, 21:14 Asia Express 2026. Valerie Lungu & Alex Gîlcă și Gabi Torje și Alexuc, găzduiți de un maestru kung fu! Ce au fost puși să facă

Asia Express 2026. Valerie Lungu & Alex Gîlcă și Gabi Torje și Alexuc, găzduiți de un maestru kung fu! Ce au fost puși să facă

Logo show Luni, 26.10.2026, 21:00 Asia Express 2026. Oana Tomoiagă, copleșită de lacrimi când a văzut ce gest face un băiețel pentru ea

Asia Express 2026. Oana Tomoiagă, copleșită de lacrimi când a văzut ce gest face un băiețel pentru ea

Logo show Luni, 26.10.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Cea mai dureroasă acuzație primită de Emi Popescu de la Cuza și Cucu. Ce s-a întâmplat?

Furnicuțele 2026. Cea mai dureroasă acuzație primită de Emi Popescu de la Cuza și Cucu. Ce s-a întâmplat?

Logo show Luni, 26.10.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Mama lui Emi Popescu, mărturisire emoționantă despre fiul ei: „Am mizat pe faptul că își va aminti de cei 7 ani de acasă”

Furnicuțele 2026. Mama lui Emi Popescu, mărturisire emoționantă despre fiul ei: „Am mizat pe faptul că își va aminti de cei 7 ani de acasă”

Logo show Luni, 26.10.2026, 18:49 Furnicuțele 2026. De ce nu s-au certat din dragoste? Dezvăluirea celor trei de la Noaptea Târziu

Furnicuțele 2026. De ce nu s-au certat din dragoste? Dezvăluirea celor trei de la Noaptea Târziu

Logo show Luni, 26.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Dans la bară, fără mâini! Ce a trebuit să facă Emi și Cucu

Furnicuțele 2026. Dans la bară, fără mâini! Ce a trebuit să facă Emi și Cucu

Logo show Luni, 26.10.2026, 18:28 Furnicuțele 2026. Emi Popescu și Cuza, provocați la StropHIT! Cine a fost stropit cu apă?

Furnicuțele 2026. Emi Popescu și Cuza, provocați la StropHIT! Cine a fost stropit cu apă?

Logo show Luni, 26.10.2026, 18:06 Furnicuțele 2026. Emi Popescu vs. Cosmin Natanticu. Un singur ou era crud! Cine și l-a spart de frunte?

Furnicuțele 2026. Emi Popescu vs. Cosmin Natanticu. Un singur ou era crud! Cine și l-a spart de frunte?

Logo show Luni, 26.10.2026, 17:45 Furnicuțele 2026. Emi Popescu, totul despre începutul relației cu Mădălina: ”Primul date a fost la ea în garsonieră. Nu am mai plecat!”

Furnicuțele 2026. Emi Popescu, totul despre începutul relației cu Mădălina: ”Primul date a fost la ea în garsonieră. Nu am mai plecat!”

Logo show Luni, 26.10.2026, 17:30
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