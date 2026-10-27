Asia Express 2026. Concurenții au ajuns la Templul lui Confucius! Prima provocare i-a introdus în arta caligrafiei cu apă
Episodul 31 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 octombrie 2026. Concurenții au ajuns la Templul lui Confucius! Prima provocare îi va introduce în arta caligrafiei cu apă, o practică tradițională în care caracterele sunt scrise cu pensula și dispar treptat, pe măsură ce apa se evaporă. Fiecare concurent va trebui să reproducă, alături de coechipier, caracterele proverbului ales, respectând indicațiile profesorului.
Marti, 27.10.2026, 22:30