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Asia Express 2026. Concurenții au căutat sticle îngropate în nisip cu ajutorul unui excavator

Episodul 28 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 octombrie 2026. Prima parte a cursei pentru ultima șansă i-a adus pe concurenți în Tanghu Park, unul dintre cele mai populare parcuri din Wuhan. Înainte de a se bucura de atmosfera parcului, aceștia au avut de trecut printr-o probă neobișnuită. Cu ajutorul unui excavator, concurenții au trebuit să găsească, printre mai multe sticle îngropate în nisip, instrucțiunile pentru următoarea misiune.
Miercuri, 21.10.2026, 22:00
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Asia Express 2026. Cum s-au descurcat echipele la sportul Dragonilor Zburători

Asia Express 2026. Cum s-au descurcat echipele la sportul Dragonilor Zburători

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 21:30 Asia Express 2026. Ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă

Asia Express 2026. Ce echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 21:10 Asia Express 2026. Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi: Este de departe cea mai frumoasă experiență din viața mea!

Asia Express 2026. Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi: Este de departe cea mai frumoasă experiență din viața mea!

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 21:00 Asia Express 2026. Motivul pentru care Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi înainte de cursa pentru ultima șansă

Asia Express 2026. Motivul pentru care Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi înainte de cursa pentru ultima șansă

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 20:50 Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns să danseze în stradă alături de localnici

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns să danseze în stradă alături de localnici

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 20:40 Asia Express 2026. Maurice Munteanu, deranjat de gestul unui paznic: Am rămas cu traumă pe viață!

Asia Express 2026. Maurice Munteanu, deranjat de gestul unui paznic: Am rămas cu traumă pe viață!

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Sore, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță. Ce răspuns a dat la întrebarea „Ai pus vreodată pariu cu viața?”

Furnicuțele 2026. Sore, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță. Ce răspuns a dat la întrebarea „Ai pus vreodată pariu cu viața?”

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Sore și Emma de la ZU, în fața unei provocări explozive! Vor reuși să răspundă corect la întrebările lui Oase?

Furnicuțele 2026. Sore și Emma de la ZU, în fața unei provocări explozive! Vor reuși să răspundă corect la întrebările lui Oase?

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 18:53 Furnicuțele 2026. Emma de la ZU, surpriză în platou pentru Sore! Ce a impresionat-o la artistă: „Umană și naturală”

Furnicuțele 2026. Emma de la ZU, surpriză în platou pentru Sore! Ce a impresionat-o la artistă: „Umană și naturală”

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 18:41 Furnicuțele 2026. Sore și Cătălin Măruță, la egalitate în jocul „Aproape Messi”! Cine nimerește găurile cu mingea?

Furnicuțele 2026. Sore și Cătălin Măruță, la egalitate în jocul „Aproape Messi”! Cine nimerește găurile cu mingea?

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Carmen Elisei, profesoara de geografie a lui Sore, își amintește de fosta elevă: „Un bun lider”

Furnicuțele 2026. Carmen Elisei, profesoara de geografie a lui Sore, își amintește de fosta elevă: „Un bun lider”

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 18:17 Furnicuțele 2026. Sore, despre prietenia cu Alina Eremia, începută pe platourile de filmare LaLa Band: „Mai greu la început”

Furnicuțele 2026. Sore, despre prietenia cu Alina Eremia, începută pe platourile de filmare LaLa Band: „Mai greu la început”

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 18:06
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