Asia Express 2026. Concurenții au căutat sticle îngropate în nisip cu ajutorul unui excavator

Episodul 28 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 octombrie 2026. Prima parte a cursei pentru ultima șansă i-a adus pe concurenți în Tanghu Park, unul dintre cele mai populare parcuri din Wuhan. Înainte de a se bucura de atmosfera parcului, aceștia au avut de trecut printr-o probă neobișnuită. Cu ajutorul unui excavator, concurenții au trebuit să găsească, printre mai multe sticle îngropate în nisip, instrucțiunile pentru următoarea misiune.

Miercuri, 21.10.2026, 22:00