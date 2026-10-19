Asia Express 2026. Concurenții au devenit elevii unei academii de Kung Fu

Episodul 26 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 19 octombrie 2026. Ziua a început cu o surpriză pentru participanți. Imediat după trezire, aceștia au aflat că au devenit elevii unei academii de Kung Fu. Îmbrăcați în uniforme tradiționale, concurenții au intrat sub îndrumarea unui maestru care le va evalua atât abilitățile fizice, cât și atitudinea, bunăvoința și capacitatea de a respecta regulile.

Luni, 19.10.2026, 21:00