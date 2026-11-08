Asia Express 2026. Concurenții au fost legați cu un fir de mătase. Irina Fodor: Va trebui să ajungeți la capătul lui!

Episodul 37 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 noiembrie 2026. Noua etapă a venit cu o probă inspirată de istoria mătăsii. Echipele au fost legate cu benzi de material și au trebuit să parcurgă traseul până la capăt, unde primeau un plic cu indicii. Fiecare echipă a trebuit să găsească o metodă eficientă de organizare pentru a transporta și strânge mătasea.

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