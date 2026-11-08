Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express 2026. Concurenții au fost legați cu un fir de mătase. Irina Fodor: Va trebui să ajungeți la capătul lui!
Logo show

Asia Express 2026. Concurenții au fost legați cu un fir de mătase. Irina Fodor: Va trebui să ajungeți la capătul lui!

Episodul 37 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 noiembrie 2026. Noua etapă a venit cu o probă inspirată de istoria mătăsii. Echipele au fost legate cu benzi de material și au trebuit să parcurgă traseul până la capăt, unde primeau un plic cu indicii. Fiecare echipă a trebuit să găsească o metodă eficientă de organizare pentru a transporta și strânge mătasea.
Duminica, 08.11.2026, 20:30
x
Asia Express 2026. Două echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă al sezonului

Asia Express 2026. Două echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă al sezonului

Logo show Duminica, 08.11.2026, 22:00 Asia Express 2026. Nevoile fiziologice ale unui copil au îngreunat cursa Mirelei și a Oanei: De ce nu i-ați pus scutec azi?

Asia Express 2026. Nevoile fiziologice ale unui copil au îngreunat cursa Mirelei și a Oanei: De ce nu i-ați pus scutec azi?

Logo show Duminica, 08.11.2026, 21:50 Asia Express 2026. Echipele, nevoite să reproducă faimosul accident care a dus la crearea firului de mătase

Asia Express 2026. Echipele, nevoite să reproducă faimosul accident care a dus la crearea firului de mătase

Logo show Duminica, 08.11.2026, 21:30 Asia Express 2026. Vedetele au hrănit viermii de mătase! Valerie Lungu: Sunt foarte grețoși!

Asia Express 2026. Vedetele au hrănit viermii de mătase! Valerie Lungu: Sunt foarte grețoși!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 21:30 Asia Express 2026. Emoțiile sunt tot mai mari în etapa finală! Alex Gîlcă: Sunt mândru că am ajuns până aici!

Asia Express 2026. Emoțiile sunt tot mai mari în etapa finală! Alex Gîlcă: Sunt mândru că am ajuns până aici!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 20:50 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Suprapuneri cu stil. Secretele unui layering reușit

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Suprapuneri cu stil. Secretele unui layering reușit

Logo show Duminica, 08.11.2026, 16:51 Neatza de weekend. Idei de styling cu eșarfe elegante

Neatza de weekend. Idei de styling cu eșarfe elegante

Logo show Duminica, 08.11.2026, 11:37 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 08.11.2026, 11:37 Neatza de Weekend. Gabriella Barbu și Rebecca Toma, ispitele de la Insula Iubirii, la provocarea „Am/N-am”! Ce dezvăluiri au făcut

Neatza de Weekend. Gabriella Barbu și Rebecca Toma, ispitele de la Insula Iubirii, la provocarea „Am/N-am”! Ce dezvăluiri au făcut

Logo show Duminica, 08.11.2026, 11:11 Neatza de weekend. Cum se face corect tunoarea în linie dreaptă

Neatza de weekend. Cum se face corect tunoarea în linie dreaptă

Logo show Duminica, 08.11.2026, 11:10 Neatza de weekend. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii sunt copleșiți de responsabilitățile profesionale

Neatza de weekend. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii sunt copleșiți de responsabilitățile profesionale

Logo show Duminica, 08.11.2026, 09:44 Neatza de weekend. Florin Ristei și Radu Bucălae au învățat-o pe Ilona să se miște pe Dansul Pinguinului

Neatza de weekend. Florin Ristei și Radu Bucălae au învățat-o pe Ilona să se miște pe Dansul Pinguinului

Logo show Duminica, 08.11.2026, 09:43
x