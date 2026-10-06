Asia Express 2026. Concurenții au intrat în lumea "armatei Bang Bang". Au aflat de ce Chongqing este numit "Orașul 8D"

Episodul 18 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 5 octombrie 2026. Concurenții au descoperit de ce Chongqing este numit „Orașul 8D”. Poduri, pasarele, clădiri construite pe mai multe niveluri și străzi suprapuse au transformat cursa într-un adevărat labirint. La Kuixing Building, echipele au intrat în lumea „armatei Bang Bang”, localnici cunoscuți pentru transportul mărfurilor prin acest oraș complicat. Concurenții au trebuit să le preia rolul și să transporte provizii prin labirintul urban, având grijă ca marfa să ajungă la destinație în condiții bune.

Marti, 06.10.2026, 22:10