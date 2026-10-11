Asia Express 2026. Concurenții au luat parte la o cursă cum nu au mai întâlnit până acum: o întrecere cu porci

Episodul 21 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 octombrie 2026. Concurenții au luat parte la o cursă cum nu au mai întâlnit până acum: o întrecere cu porci, inspirată de o ceremonie care marchează începutul anului și care aduce noroc și prosperitate familiei câștigătoare. Fiecare echipă va trebui să își aleagă un porc, să îi dea un nume, să îl „împrietenească” cu ajutorul verzei și, mai apoi, să îl convingă să ajungă primul la linia de sosire.

Duminica, 11.10.2026, 21:10