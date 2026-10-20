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Asia Express 2026. Concurenții, în fața celei mai neobișnuite provocări gastronomice: Nu le mâncăm, le sugem!

Episodul 27 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 20 octombrie 2026. Ajunși în Wuhan, concurenții vor descoperi un preparat celebru al bucătăriei locale, care are la bază un ingredient greu de imaginat: pietrele de râu. De la pregătirea acestora până la degustare, întreaga experiență va căpăta o cu totul altă tentă decât cea gastronomică, iar reacțiile concurenților vor genera momente de distracție generală.
Marti, 20.10.2026, 23:23
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Asia Express 2026. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și ce se întâmplă cu imunitatea

Asia Express 2026. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și ce se întâmplă cu imunitatea

Logo show Marti, 20.10.2026, 23:50 Asia Express 2026. Mirela Retegan și Maya au avut parte de un moment extrem de emoționant: Într-o zi trebuie să încetinești!

Asia Express 2026. Mirela Retegan și Maya au avut parte de un moment extrem de emoționant: Într-o zi trebuie să încetinești!

Logo show Marti, 20.10.2026, 23:48 Asia Express 2026. Raluca Bădulescu a ajuns în brațele lui Maurice Munteanu, într-o mașină

Asia Express 2026. Raluca Bădulescu a ajuns în brațele lui Maurice Munteanu, într-o mașină

Logo show Marti, 20.10.2026, 22:56 Asia Express 2026. Cum le-au ”furat” Mirelei și Oanei, mașina de ocazie, Ana Mocanu și Loredana Chivu: Ele nu renunță!

Asia Express 2026. Cum le-au ”furat” Mirelei și Oanei, mașina de ocazie, Ana Mocanu și Loredana Chivu: Ele nu renunță!

Logo show Marti, 20.10.2026, 22:30 Asia Express 2026. Mirela Retegan, schimb de replici cu Ana Mocanu și Loredana Chivu! Ce și-au reproșat concurentele

Asia Express 2026. Mirela Retegan, schimb de replici cu Ana Mocanu și Loredana Chivu! Ce și-au reproșat concurentele

Logo show Marti, 20.10.2026, 22:27 Asia Express 2026. Cine a câștigat amuleta! A fost o cursă nebună plină de nervi

Asia Express 2026. Cine a câștigat amuleta! A fost o cursă nebună plină de nervi

Logo show Marti, 20.10.2026, 22:20 Asia Express 2026. Valerie și Alex, nevoiți să doarmă pe jos, într-un magazin: Șterg ziua asta din viața mea!

Asia Express 2026. Valerie și Alex, nevoiți să doarmă pe jos, într-un magazin: Șterg ziua asta din viața mea!

Logo show Marti, 20.10.2026, 21:33 Asia Express 2026. Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie au dormit în același pat

Asia Express 2026. Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie au dormit în același pat

Logo show Marti, 20.10.2026, 21:30 Asia Express 2026. Oana Tomoiagă, trasă de rucsac de un șofer care cerea banii pentru cursă: A vrut să cheme Poliția!

Asia Express 2026. Oana Tomoiagă, trasă de rucsac de un șofer care cerea banii pentru cursă: A vrut să cheme Poliția!

Logo show Marti, 20.10.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Mădălin Voicu, la „Lucrarea de control”! Mai este judecat din cauza etniei?

Furnicuțele 2026. Mădălin Voicu, la „Lucrarea de control”! Mai este judecat din cauza etniei?

Logo show Marti, 20.10.2026, 18:51 Furnicuțele 2026. Ce fel de tată era Mădălin Voicu? Tudor Voicu povestește cu umor despre copilărie: „Îl fentam!”

Furnicuțele 2026. Ce fel de tată era Mădălin Voicu? Tudor Voicu povestește cu umor despre copilărie: „Îl fentam!”

Logo show Marti, 20.10.2026, 18:34 Furnicuțele 2026. Marian Mexicanu și Mădălin Voicu, dezvăluiri despre prietenia lor: „Suntem ca frații”

Furnicuțele 2026. Marian Mexicanu și Mădălin Voicu, dezvăluiri despre prietenia lor: „Suntem ca frații”

Logo show Marti, 20.10.2026, 18:26
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