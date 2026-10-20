Asia Express 2026. Concurenții, în fața celei mai neobișnuite provocări gastronomice: Nu le mâncăm, le sugem!

Episodul 27 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 20 octombrie 2026. Ajunși în Wuhan, concurenții vor descoperi un preparat celebru al bucătăriei locale, care are la bază un ingredient greu de imaginat: pietrele de râu. De la pregătirea acestora până la degustare, întreaga experiență va căpăta o cu totul altă tentă decât cea gastronomică, iar reacțiile concurenților vor genera momente de distracție generală.

Marti, 20.10.2026, 23:23