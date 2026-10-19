Asia Express 2026. Concurenții s-au transformat în Regi Maimuță. De ce s-a enervat Valerie pe judecător

Episodul 26 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 19 octombrie 2026. După antrenamentele de arte marțiale, concurenții vor avea de îndeplinit o nouă misiune, inspirată de unul dintre cele mai cunoscute personaje ale culturii chineze: Sun Wukong, legendarul Rege Maimuță. Cunoscut pentru agilitatea, curajul și puterile sale extraordinare, personajul a inspirat de-a lungul secolelor spectacole tradiționale care combină teatrul, artele marțiale și mișcările acrobatice.

Luni, 19.10.2026, 23:00