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Asia Express 2026. Concurenții s-au transformat în Regi Maimuță. De ce s-a enervat Valerie pe judecător

Episodul 26 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 19 octombrie 2026. După antrenamentele de arte marțiale, concurenții vor avea de îndeplinit o nouă misiune, inspirată de unul dintre cele mai cunoscute personaje ale culturii chineze: Sun Wukong, legendarul Rege Maimuță. Cunoscut pentru agilitatea, curajul și puterile sale extraordinare, personajul a inspirat de-a lungul secolelor spectacole tradiționale care combină teatrul, artele marțiale și mișcările acrobatice.
Luni, 19.10.2026, 23:00
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Asia Express 2026. Doi roboți și-au făcut apariția lângă pupitrul Irinei! Cum au reacționat Maurice și Raluca Bădulescu când i-au văzut

Asia Express 2026. Doi roboți și-au făcut apariția lângă pupitrul Irinei! Cum au reacționat Maurice și Raluca Bădulescu când i-au văzut

Logo show Luni, 19.10.2026, 23:20 Asia Express 2026. Tensiuni la cote maxime între Loredana Chivu și Ana Mocanu: Mă căpiezi!

Asia Express 2026. Tensiuni la cote maxime între Loredana Chivu și Ana Mocanu: Mă căpiezi!

Logo show Luni, 19.10.2026, 22:10 Asia Express 2026. Raluca Bădulescu și Valerie, scandal de proporții: "Fă să-i spui lu' mă-ta"

Asia Express 2026. Raluca Bădulescu și Valerie, scandal de proporții: "Fă să-i spui lu' mă-ta"

Logo show Luni, 19.10.2026, 22:01 Asia Express 2026. Vedetele au trebuit să învețe cinci stiluri de Kung Fu inspirate de mișcările animalelor

Asia Express 2026. Vedetele au trebuit să învețe cinci stiluri de Kung Fu inspirate de mișcările animalelor

Logo show Luni, 19.10.2026, 21:50 Asia Express 2026. Alex Gîlcă, replică savuroasă pentru Valerie: Dacă erai tu o călugăriță, eram mort de 3 ani jumate!

Asia Express 2026. Alex Gîlcă, replică savuroasă pentru Valerie: Dacă erai tu o călugăriță, eram mort de 3 ani jumate!

Logo show Luni, 19.10.2026, 21:35 Asia Express 2026. Concurenții au devenit elevii unei academii de Kung Fu

Asia Express 2026. Concurenții au devenit elevii unei academii de Kung Fu

Logo show Luni, 19.10.2026, 21:00 Asia Express 2026. Raluca Bădulescu n-a vrut să doarmă la înălțime: Dacă mă rostogolesc și cad din pat!

Asia Express 2026. Raluca Bădulescu n-a vrut să doarmă la înălțime: Dacă mă rostogolesc și cad din pat!

Logo show Luni, 19.10.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Dana Săvuică, la Lucrarea de control! Cătălin Măruță: „Care este prețul celebrității?”

Furnicuțele 2026. Dana Săvuică, la Lucrarea de control! Cătălin Măruță: „Care este prețul celebrității?”

Logo show Luni, 19.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Dana Săvuică și Radu Florescu, povestea unei prietenii și a primului festival internațional de modă din România

Furnicuțele 2026. Dana Săvuică și Radu Florescu, povestea unei prietenii și a primului festival internațional de modă din România

Logo show Luni, 19.10.2026, 18:44 Furnicuțele 2026. Dana Săvuică, despre sfatul primit de la Cătălin Botezatu și experiența care i-a schimbat parcursul în modelling

Furnicuțele 2026. Dana Săvuică, despre sfatul primit de la Cătălin Botezatu și experiența care i-a schimbat parcursul în modelling

Logo show Luni, 19.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Panică pe întuneric? Dana Săvuică și sora ei, puse la încercare la provocarea „Noaptea Minții”

Furnicuțele 2026. Panică pe întuneric? Dana Săvuică și sora ei, puse la încercare la provocarea „Noaptea Minții”

Logo show Luni, 19.10.2026, 18:23 Furnicuțele 2026. Sora Danei Săvuică, apariție rară la TV: „Am venit pentru ea!”

Furnicuțele 2026. Sora Danei Săvuică, apariție rară la TV: „Am venit pentru ea!”

Logo show Luni, 19.10.2026, 18:10
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