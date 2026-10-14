Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express 2026. Concurenții trebuie să cucerească publicul din China pe o platformă rotativă: „Eram speriată!”
Logo show

Asia Express 2026. Concurenții trebuie să cucerească publicul din China pe o platformă rotativă: „Eram speriată!”

Episodul 24 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 octombrie 2026. Concurenții de la „Asia Express” vor încerca Bù Dǎo Wēng, un dans tradițional în care interpretul se balansează pe o platformă rotativă. Îmbrăcați în costume specifice, aceștia vor trebui să impresioneze publicul pentru a primi flori, care vor stabili clasamentul final. „Eram speriată”, a mărturisit Connie Preda.
Miercuri, 14.10.2026, 23:35
x
Asia Express 2026. Emoții uriașe la careul de la ultima șansă! Ce culoare a avut pânza de mătase

Asia Express 2026. Emoții uriașe la careul de la ultima șansă! Ce culoare a avut pânza de mătase

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 23:57 Asia Express 2026. Concurenții de la Asia Express, transformați în soldați de teracotă: ”M-am îngrozit!”

Asia Express 2026. Concurenții de la Asia Express, transformați în soldați de teracotă: ”M-am îngrozit!”

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 23:14 Asia Express 2026. Provocare culinară dificilă. Concurenții trebuie să prepare tăiței uriași, de 2,5 metri!

Asia Express 2026. Provocare culinară dificilă. Concurenții trebuie să prepare tăiței uriași, de 2,5 metri!

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 22:38 Asia Express 2026. Produse românești la schimb pentru ingrediente chinezești: N-am mai văzut o piață atât de aglomerată

Asia Express 2026. Produse românești la schimb pentru ingrediente chinezești: N-am mai văzut o piață atât de aglomerată

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 22:30 Asia Express 2026. Gabi Torje, impresionat de o șoferiță: „Avea Labubu cu diamante pe geantă!”

Asia Express 2026. Gabi Torje, impresionat de o șoferiță: „Avea Labubu cu diamante pe geantă!”

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 21:44 Asia Express 2026. Proba care le-a testat memoria concurenților. Ce au avut de reținut

Asia Express 2026. Proba care le-a testat memoria concurenților. Ce au avut de reținut

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 21:25 Asia Express 2026. Vot tensionat! Ce echipe luptă pentru a rămâne în competiție

Asia Express 2026. Vot tensionat! Ce echipe luptă pentru a rămâne în competiție

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 20:51 Furnicuțele 2026. Nicole Cherry, la Lucrarea de Control! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Nicole Cherry, la Lucrarea de Control! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Cătălin Măruță le pregătește o surpriză! Nicole Cherry și Mălina Avasiloaie intră în joc

Furnicuțele 2026. Cătălin Măruță le pregătește o surpriză! Nicole Cherry și Mălina Avasiloaie intră în joc

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Nicole Cherry și tatăl ei, în mijlocul distracției! Ce trebuie să facă la Întrebări bombă

Furnicuțele 2026. Nicole Cherry și tatăl ei, în mijlocul distracției! Ce trebuie să facă la Întrebări bombă

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Nicole Cherry, copleșită de emoții! Tatăl artistei vorbește despre relația lor

Furnicuțele 2026. Nicole Cherry, copleșită de emoții! Tatăl artistei vorbește despre relația lor

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Nicole Cherry și Juno, provocare la „Fă-te afiș”! Cum s-au descurcat cei doi

Furnicuțele 2026. Nicole Cherry și Juno, provocare la „Fă-te afiș”! Cum s-au descurcat cei doi

Logo show Miercuri, 14.10.2026, 18:30
x