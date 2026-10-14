Asia Express 2026. Concurenții trebuie să cucerească publicul din China pe o platformă rotativă: „Eram speriată!”
Episodul 24 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 octombrie 2026. Concurenții de la „Asia Express” vor încerca Bù Dǎo Wēng, un dans tradițional în care interpretul se balansează pe o platformă rotativă. Îmbrăcați în costume specifice, aceștia vor trebui să impresioneze publicul pentru a primi flori, care vor stabili clasamentul final. „Eram speriată”, a mărturisit Connie Preda.
Miercuri, 14.10.2026, 23:35