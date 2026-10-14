Asia Express 2026. Concurenții trebuie să cucerească publicul din China pe o platformă rotativă: „Eram speriată!”

Episodul 24 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 octombrie 2026. Concurenții de la „Asia Express” vor încerca Bù Dǎo Wēng, un dans tradițional în care interpretul se balansează pe o platformă rotativă. Îmbrăcați în costume specifice, aceștia vor trebui să impresioneze publicul pentru a primi flori, care vor stabili clasamentul final. „Eram speriată”, a mărturisit Connie Preda.

Asia Express 2026. Emoții uriașe la careul de la ultima șansă! Ce culoare a avut pânza de...

Miercuri, 14.10.2026, 23:57

Asia Express 2026. Concurenții de la Asia Express, transformați în soldați de teracotă:...

Miercuri, 14.10.2026, 23:14

Asia Express 2026. Provocare culinară dificilă. Concurenții trebuie să prepare tăiței...

Miercuri, 14.10.2026, 22:38

Asia Express 2026. Produse românești la schimb pentru ingrediente chinezești: N-am mai văzut...

Miercuri, 14.10.2026, 22:30

Asia Express 2026. Gabi Torje, impresionat de o șoferiță: „Avea Labubu cu diamante pe...

Miercuri, 14.10.2026, 21:44

Asia Express 2026. Proba care le-a testat memoria concurenților. Ce au avut de reținut

Miercuri, 14.10.2026, 21:25

Asia Express 2026. Vot tensionat! Ce echipe luptă pentru a rămâne în competiție

Miercuri, 14.10.2026, 20:51

Asia Express 2026. Două echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine riscă eliminarea

Marti, 13.10.2026, 23:59

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea: „S-a chinuit pentru mine”

Marti, 13.10.2026, 23:58

Valerie Lungu, copleșită de dor! Momentul în care l-a revăzut pe Alex Gîlcă

Marti, 13.10.2026, 23:30

Asia Express 2026. Motivul pentru care Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa: „Nu-mi...

Marti, 13.10.2026, 23:26

Asia Express 2026. Gabi Torje și-a pierdut răbdarea în proba pentru imunitate: „Mă ia la...

Marti, 13.10.2026, 23:23