Asia Express 2026. Cubul Rubik, unul dintre cele mai cunoscute jocuri din lume, i-a pus în dificultate pe concurenți

Episodul 37 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 noiembrie 2026. După câștigarea ultimului joc pentru amuletă, Torje și Alexuc au obținut un avantaj important înaintea etapei finale. Irina Fodor le-a explicat concurenților că miza următoarei probe este uriașă și că fiecare alegere le poate influența parcursul în competiție. Provocarea a avut în centru unul dintre cele mai cunoscute jocuri din lume: cubul Rubik. Participanții au primit sarcina de a realiza o singură față completă, având libertatea să aleagă culoarea pe care doreau să o formeze.

Duminica, 08.11.2026, 22:50