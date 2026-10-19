Asia Express 2026. Doi roboți și-au făcut apariția lângă pupitrul Irinei! Cum au reacționat Maurice și Raluca Bădulescu când i-au văzut

Episodul 26 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 19 octombrie 2026. Drumul până la această etapă nu a fost însă lipsit de obstacole pentru concurenții sezonului. Fiecare echipă a trebuit să se descurce cu indicațiile primite și să găsească rapid steagul, un reper esențial pentru continuarea cursei. Ajunși la Irina, Maurice, Connie și Raluca au avut parte de o surpriză inedită!

Luni, 19.10.2026, 23:20