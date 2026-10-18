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Home Asia Express Video Asia Express 2026. Două echipe luptă pentru amuletă! Ce provocare le-a pregătit Irina Fodor: „Nu câștigă cei mai rapizi!”
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Asia Express 2026. Două echipe luptă pentru amuletă! Ce provocare le-a pregătit Irina Fodor: „Nu câștigă cei mai rapizi!”

Episodul 25 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 18 octombrie 2026. Mirela Retegan și fiica sa, Maya, s-au calificat la jocul pentru amuletă, unde îi întâlnesc pe Alex Gîlcă și Valerie Lungu. Irina Fodor le-a explicat că proba pune accent pe echilibru, nu pe viteză. Echipele trebuie să adune patru sfere și să obțină apoi greutatea de 488 de kilograme.
Duminica, 18.10.2026, 23:00
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Asia Express 2026. Irina Fodor i-a surprins pe concurenți. Unde vor dormi aceștia?

Asia Express 2026. Irina Fodor i-a surprins pe concurenți. Unde vor dormi aceștia?

Logo show Duminica, 18.10.2026, 23:40 Asia Express 2026. Raluca Bădulescu, după ce Valerie Lungu a câștigat amuleta și Jokerul: „Și-a dat doctoratul în plâns la TV!”

Asia Express 2026. Raluca Bădulescu, după ce Valerie Lungu a câștigat amuleta și Jokerul: „Și-a dat doctoratul în plâns la TV!”

Logo show Duminica, 18.10.2026, 23:07 Asia Express 2026. Cine intră în jocul pentru amuletă și Joker: ”Un sentiment foarte frumos!”

Asia Express 2026. Cine intră în jocul pentru amuletă și Joker: ”Un sentiment foarte frumos!”

Logo show Duminica, 18.10.2026, 22:08 Asia Express 2026. Gabi Torje și Alin Ciurariu, puși în dificultate de mireasa-bărbat: „Zici că ducem mortul la groapă!”

Asia Express 2026. Gabi Torje și Alin Ciurariu, puși în dificultate de mireasa-bărbat: „Zici că ducem mortul la groapă!”

Logo show Duminica, 18.10.2026, 22:05 Asia Express 2026. Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie Preda, spectacolul nebunesc: „Era un haos generalizat!”

Asia Express 2026. Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie Preda, spectacolul nebunesc: „Era un haos generalizat!”

Logo show Duminica, 18.10.2026, 22:04 Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, spectacol în stradă: „Urlați, țipați!”

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, spectacol în stradă: „Urlați, țipați!”

Logo show Duminica, 18.10.2026, 22:02 Asia Express 2026. Joc neobișnuit. Vedetele trebuie să formeze litere cu propriile corpuri!

Asia Express 2026. Joc neobișnuit. Vedetele trebuie să formeze litere cu propriile corpuri!

Logo show Duminica, 18.10.2026, 20:46 Asia Express 2026. Surpriză în competiție! Raluca Bădulescu se alătură echipei lui Maurice și Connie

Asia Express 2026. Surpriză în competiție! Raluca Bădulescu se alătură echipei lui Maurice și Connie

Logo show Duminica, 18.10.2026, 20:15 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum să transformi o ținută banală în una memorabilă

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum să transformi o ținută banală în una memorabilă

Logo show Duminica, 18.10.2026, 12:48 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 18.10.2026, 11:31 Super Neatza de Weekend. Copiii învață jucându-se? Ce spune specialistul în educație timpurie Gabriela Hranovschi

Super Neatza de Weekend. Copiii învață jucându-se? Ce spune specialistul în educație timpurie Gabriela Hranovschi

Logo show Duminica, 18.10.2026, 11:21 Super Neatza de Weekend. Cine s-a descurcat mai bine la jocul „Bagă la Ghiozdan”? Aris Eram sau Radu Bucălae?

Super Neatza de Weekend. Cine s-a descurcat mai bine la jocul „Bagă la Ghiozdan”? Aris Eram sau Radu Bucălae?

Logo show Duminica, 18.10.2026, 11:15
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