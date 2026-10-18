Asia Express 2026. Două echipe luptă pentru amuletă! Ce provocare le-a pregătit Irina Fodor: „Nu câștigă cei mai rapizi!”

Episodul 25 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 18 octombrie 2026. Mirela Retegan și fiica sa, Maya, s-au calificat la jocul pentru amuletă, unde îi întâlnesc pe Alex Gîlcă și Valerie Lungu. Irina Fodor le-a explicat că proba pune accent pe echilibru, nu pe viteză. Echipele trebuie să adune patru sfere și să obțină apoi greutatea de 488 de kilograme.

Duminica, 18.10.2026, 23:00