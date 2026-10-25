Asia Express 2026. Etapa a opta aduce o schimbare neașteptată! Irina Fodor anunță că prima imunitate nu există

Episodul 29 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 25 octombrie 2026. Ajunse în China, vedetele se pregătesc pentru o nouă provocare, într-o etapă diferită de cele de până acum. Concurenții vor merge într-o mină muzeu, unde trebuie să recunoască și să adune pietre semiprețioase. Irina Fodor i-a anunțat că în etapa a opta, însă, nu se acordă prima imunitate, dar că există alte recompense pentru echipele care se descurcă cel mai bine.

Duminica, 25.10.2026, 20:13