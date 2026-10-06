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Asia Express 2026. Gabi Torje a surprins clientele unui restaurant cu mișcările sale de twerk: "Le-am dat pe spate"

Episodul 18 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 5 octombrie 2026. Gabi Torje a făcut tot posibilul pentru a le impresiona pe clientele unui restaurant, care urmau să le ofere note. Torje și Alexuc au fost rugați să destindă atmosfera și să danseze, iar fostul fotbalist și-a luat misiunea în serios și și-a expus mișcările de twerk pe care coechipierul lui nu știa că le poate face.
Marti, 06.10.2026, 21:00
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Asia Express 2026. Ce probă au refuzat să facă Cheloo și Mihai Ban. Au primit o penalizare usturătoare

Asia Express 2026. Ce probă au refuzat să facă Cheloo și Mihai Ban. Au primit o penalizare usturătoare

Logo show Marti, 06.10.2026, 22:00 Asia Express 2026. Alex Gîlcă a renunțat la tricou și a făcut show într-un restaurant

Asia Express 2026. Alex Gîlcă a renunțat la tricou și a făcut show într-un restaurant

Logo show Marti, 06.10.2026, 21:30 Asia Express 2026. Răsturnare de situație la autostop. Cum au ajuns Valerie Lungu și Alex în mașina oprită de Mirela Vaida și Oana

Asia Express 2026. Răsturnare de situație la autostop. Cum au ajuns Valerie Lungu și Alex în mașina oprită de Mirela Vaida și Oana

Logo show Marti, 06.10.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Emma Ștefan! Cătălin Măruță: „Ce ai schimba la Tavi Colen?”

Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Emma Ștefan! Cătălin Măruță: „Ce ai schimba la Tavi Colen?”

Logo show Marti, 06.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Jocul scenariilor neașteptate! Emma Ștefan a potrivit vedetele cu situațiile de pe cartonaș

Furnicuțele 2026. Jocul scenariilor neașteptate! Emma Ștefan a potrivit vedetele cu situațiile de pe cartonaș

Logo show Marti, 06.10.2026, 18:55 Furnicuțele 2026. Emma Ștefan, despre relația specială cu fiul lui Tavi Colen: „Îl iubesc enorm!”

Furnicuțele 2026. Emma Ștefan, despre relația specială cu fiul lui Tavi Colen: „Îl iubesc enorm!”

Logo show Marti, 06.10.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Tavi Colen, Emma Ștefan și Gheorghe Gheorghiu, întâlnire specială: „Suntem o mare familie!”

Furnicuțele 2026. Tavi Colen, Emma Ștefan și Gheorghe Gheorghiu, întâlnire specială: „Suntem o mare familie!”

Logo show Marti, 06.10.2026, 18:35 Furnicuțele 2026. Ce spune Gheorghe Gheorghiu despre Emma Ștefan și legătura lor: „Ce noroc au unii...”

Furnicuțele 2026. Ce spune Gheorghe Gheorghiu despre Emma Ștefan și legătura lor: „Ce noroc au unii...”

Logo show Marti, 06.10.2026, 18:15 Furnicuțele 2026. Emma Ștefan, dezvăluiri despre legătura specială pe care o are cu frații ei mai mari

Furnicuțele 2026. Emma Ștefan, dezvăluiri despre legătura specială pe care o are cu frații ei mai mari

Logo show Marti, 06.10.2026, 17:45 Furnicuțele 2026. Testul simțului tactil pentru Emma Ștefan: Ghicește obiectele fără să vadă nimic

Furnicuțele 2026. Testul simțului tactil pentru Emma Ștefan: Ghicește obiectele fără să vadă nimic

Logo show Marti, 06.10.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Talent managerul Monica Munteanu, despre începutul colaborării cu Emma de la ZU

Furnicuțele 2026. Talent managerul Monica Munteanu, despre începutul colaborării cu Emma de la ZU

Logo show Marti, 06.10.2026, 17:23 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Emma Ștefan să devină cunoscută ca „Emma de la ZU”

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Emma Ștefan să devină cunoscută ca „Emma de la ZU”

Logo show Marti, 06.10.2026, 17:11
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