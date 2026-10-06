Asia Express 2026. Gabi Torje a surprins clientele unui restaurant cu mișcările sale de twerk: "Le-am dat pe spate"

Episodul 18 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 5 octombrie 2026. Gabi Torje a făcut tot posibilul pentru a le impresiona pe clientele unui restaurant, care urmau să le ofere note. Torje și Alexuc au fost rugați să destindă atmosfera și să danseze, iar fostul fotbalist și-a luat misiunea în serios și și-a expus mișcările de twerk pe care coechipierul lui nu știa că le poate face.

Marti, 06.10.2026, 21:00