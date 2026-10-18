Asia Express 2026. Gabi Torje și Alin Ciurariu, puși în dificultate de mireasa-bărbat: „Zici că ducem mortul la groapă!”

Episodul 25 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 18 octombrie 2026. Gabi Torje și Alin Ciurariu nu au reușit să impresioneze cu spectacolul improvizat, așa că au fost nevoiți să găsească o mireasă și să o plimbe prin sat, într-un baldachin. Cei doi au găsit o mireasă-bărbat și au făcut glume pe seama situației, comparând momentul cu o înmormântare.

Duminica, 18.10.2026, 22:05