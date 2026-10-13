Asia Express 2026. Gabi Torje și-a pierdut răbdarea în proba pentru imunitate: „Mă ia la mișto!”

Episodul 23 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 13 octombrie 2026. Gabi Torje și Ana Maria Mocanu s-au certat în timpul probei pentru imunitate de la „Asia Express”. Cei doi au trebuit să îi învețe pe copiii din China numele unor inventatori români celebri, însă misiunea le-a pus răbdarea la încercare. „Mă ia la mișto! Am stat 2 ore și 40 de minute acolo”, a spus Gabi Torje.

Marti, 13.10.2026, 23:23