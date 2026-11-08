Asia Express 2026. Gestul unui localnic le-a impresionat pe Mirela și Oana: Ne luăm copilul și dormim în altă parte!

Episodul 37 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 noiembrie 2026. Căutarea de cazare a fost mereu o misiune dificilă pentru concurenți. Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au avut parte însă de un episod care le-a impresionat enorm. Un localnic s-a oferit să le găzduiască, chiar dacă nu avea loc, însă a preferat să le lase pe concurente să doarmă la el acasă.

Duminica, 08.11.2026, 23:29