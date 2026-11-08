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Asia Express 2026. Gestul unui localnic le-a impresionat pe Mirela și Oana: Ne luăm copilul și dormim în altă parte!

Episodul 37 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 noiembrie 2026. Căutarea de cazare a fost mereu o misiune dificilă pentru concurenți. Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au avut parte însă de un episod care le-a impresionat enorm. Un localnic s-a oferit să le găzduiască, chiar dacă nu avea loc, însă a preferat să le lase pe concurente să doarmă la el acasă.
Duminica, 08.11.2026, 23:29
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Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, deranjați că Mirela și Oana le-au ”furat” locul la autostop: Așa au ajuns în stage-ul final!

Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, deranjați că Mirela și Oana le-au ”furat” locul la autostop: Așa au ajuns în stage-ul final!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 23:10 Asia Express 2026. Cubul Rubik, unul dintre cele mai cunoscute jocuri din lume, i-a pus în dificultate pe concurenți

Asia Express 2026. Cubul Rubik, unul dintre cele mai cunoscute jocuri din lume, i-a pus în dificultate pe concurenți

Logo show Duminica, 08.11.2026, 22:50 Asia Express 2026. Cine a câștigat ultima amuletă din acest sezon. Ce avantaj au obținut învingătorii

Asia Express 2026. Cine a câștigat ultima amuletă din acest sezon. Ce avantaj au obținut învingătorii

Logo show Duminica, 08.11.2026, 22:30 Asia Express 2026. Două echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă al sezonului

Asia Express 2026. Două echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă al sezonului

Logo show Duminica, 08.11.2026, 22:00 Asia Express 2026. Nevoile fiziologice ale unui copil au îngreunat cursa Mirelei și a Oanei: De ce nu i-ați pus scutec azi?

Asia Express 2026. Nevoile fiziologice ale unui copil au îngreunat cursa Mirelei și a Oanei: De ce nu i-ați pus scutec azi?

Logo show Duminica, 08.11.2026, 21:50 Asia Express 2026. Echipele, nevoite să reproducă faimosul accident care a dus la crearea firului de mătase

Asia Express 2026. Echipele, nevoite să reproducă faimosul accident care a dus la crearea firului de mătase

Logo show Duminica, 08.11.2026, 21:30 Asia Express 2026. Vedetele au hrănit viermii de mătase! Valerie Lungu: Sunt foarte grețoși!

Asia Express 2026. Vedetele au hrănit viermii de mătase! Valerie Lungu: Sunt foarte grețoși!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 21:30 Asia Express 2026. Emoțiile sunt tot mai mari în etapa finală! Alex Gîlcă: Sunt mândru că am ajuns până aici!

Asia Express 2026. Emoțiile sunt tot mai mari în etapa finală! Alex Gîlcă: Sunt mândru că am ajuns până aici!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 20:50 Asia Express 2026. Concurenții au fost legați cu un fir de mătase. Irina Fodor: Va trebui să ajungeți la capătul lui!

Asia Express 2026. Concurenții au fost legați cu un fir de mătase. Irina Fodor: Va trebui să ajungeți la capătul lui!

Logo show Duminica, 08.11.2026, 20:30 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Suprapuneri cu stil. Secretele unui layering reușit

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Suprapuneri cu stil. Secretele unui layering reușit

Logo show Duminica, 08.11.2026, 16:51 Neatza de weekend. Idei de styling cu eșarfe elegante

Neatza de weekend. Idei de styling cu eșarfe elegante

Logo show Duminica, 08.11.2026, 11:37 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 08.11.2026, 11:37
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