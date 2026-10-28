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Asia Express 2026. Iată care sunt cele trei echipe trimise în Cursa pentru Ultima Șansă

Episodul 32 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 28 octombrie 2026. Concurenții au aflat ce echipe vor participa la Cursa pentru Ultima Șansă. După o etapă solicitantă, voturile de la careu au devenit decisive, iar strategiile au cântărit mai mult ca oricând. Trei echipe au ajuns în cursa care le poate schimba parcursul în competiție, în timp ce o singură echipă a fost sigură că va continua aventura fără emoțiile eliminării.
Miercuri, 28.10.2026, 21:05
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Asia Express 2026. Valerie Lungu, gest neașteptat pentru a obține un dinozaur gonflabil! S-a pus în genunchi în fața vânzătoarei

Asia Express 2026. Valerie Lungu, gest neașteptat pentru a obține un dinozaur gonflabil! S-a pus în genunchi în fața vânzătoarei

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 23:19 Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au făcut show cu o localnică, la realizarea unui videoclip de promovare!

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au făcut show cu o localnică, la realizarea unui videoclip de promovare!

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 23:00 Asia Express 2026. Vedetele au devenit designeri de modă! Cum s-au descurcat la mașina de cusut

Asia Express 2026. Vedetele au devenit designeri de modă! Cum s-au descurcat la mașina de cusut

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 22:15 Asia Express 2026. O dronă i-a dat mari bătăi de cap Valeriei Lungu: Eu știu să o manevrez, dar asta nu ascultă deloc!

Asia Express 2026. O dronă i-a dat mari bătăi de cap Valeriei Lungu: Eu știu să o manevrez, dar asta nu ascultă deloc!

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 21:36 Asia Express 2026. Concurenții din cursa pentru ultima șansă au avut de rezolvat o ecuație la proba de start

Asia Express 2026. Concurenții din cursa pentru ultima șansă au avut de rezolvat o ecuație la proba de start

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 21:30 Asia Express 2026. Motivul pentru care Valerie Lungu nu a primit o scrisoare din partea celor dragi

Asia Express 2026. Motivul pentru care Valerie Lungu nu a primit o scrisoare din partea celor dragi

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 20:40 Asia Express 2026. Loredana și Ana Maria au căzut in plasa lui Gabi și Alexuc: Golanii ăștia mereu sunt puși pe șotii!

Asia Express 2026. Loredana și Ana Maria au căzut in plasa lui Gabi și Alexuc: Golanii ăștia mereu sunt puși pe șotii!

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Dan Pavel, mărturisire despre prima transmisiune în direct: „Nu puteam să respir!”

Furnicuțele 2026. Dan Pavel, mărturisire despre prima transmisiune în direct: „Nu puteam să respir!”

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. „Nas pentru artă”! Dan Pavel și Lucsandra au desenat contra cronometru

Furnicuțele 2026. „Nas pentru artă”! Dan Pavel și Lucsandra au desenat contra cronometru

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Dan Pavel, dezvăluiri despre prima întâlnire cu soția lui: A intrat peste mine în timp ce mă schimbam!

Furnicuțele 2026. Dan Pavel, dezvăluiri despre prima întâlnire cu soția lui: A intrat peste mine în timp ce mă schimbam!

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 18:35 Furnicuțele 2026. Provocarea „Dă-i la Oase!”, cu Dan Pavel și Oase! Cine se descurcă mai bine în jocul inspirat din X și 0?

Furnicuțele 2026. Provocarea „Dă-i la Oase!”, cu Dan Pavel și Oase! Cine se descurcă mai bine în jocul inspirat din X și 0?

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 18:25 Furnicuțele 2026. Ce au dezvăluit Olivia Păunescu și Radu Vintilă despre colaborarea cu Dan Pavel

Furnicuțele 2026. Ce au dezvăluit Olivia Păunescu și Radu Vintilă despre colaborarea cu Dan Pavel

Logo show Miercuri, 28.10.2026, 18:20
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