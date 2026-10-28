Asia Express 2026. Iată care sunt cele trei echipe trimise în Cursa pentru Ultima Șansă

Episodul 32 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 28 octombrie 2026. Concurenții au aflat ce echipe vor participa la Cursa pentru Ultima Șansă. După o etapă solicitantă, voturile de la careu au devenit decisive, iar strategiile au cântărit mai mult ca oricând. Trei echipe au ajuns în cursa care le poate schimba parcursul în competiție, în timp ce o singură echipă a fost sigură că va continua aventura fără emoțiile eliminării.

Miercuri, 28.10.2026, 21:05