Asia Express 2026. Irina Fodor, anunțul care le complică viața concurenților: Translator veți primi doar la cazare!

Episodul 21 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 octombrie 2026. Irina Fodor le-a explicat că după ce au depășit prima jumătate a competiției, cursa trebuie să devină mai dificilă, deoarece la finalul sezonului o singură echipă va câștiga trofeul. Concurenții au beneficiat de ajutorului unui translator din limba engleză în limba chineză, pentru a se putea înțelege cu localnicii. Din etapa a șasea, ajutorul va fi prezent doar la cazare

Duminica, 11.10.2026, 20:21