Asia Express 2026. Irina Fodor i-a surprins pe concurenți. Unde vor dormi aceștia?

Episodul 25 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 18 octombrie 2026. După o zi plină de provocări la Asia Express, Irina Fodor le-a făcut concurenților un anunț surprinzător: vor dormi într-o școală de Kung Fu. Totuși, cazarea vine cu o provocare suplimentară. Echipele trebuie să treacă printr-o probă de atenție și memorie, bazată pe simboluri, care le va stabili ordinea plecării în cursă.

Duminica, 18.10.2026, 23:40