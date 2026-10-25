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Asia Express 2026. Loredana Chivu a refuzat să-i dea lui Valerie Lungu o piesă la proba cu porțelan de China: „Ăsta nu ți-l dau!”

Episodul 29 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 25 octombrie 2026. Proba de echilibru cu porțelanuri din China a adus un moment tensionat între Valerie Lungu și Loredana Chivu. O neînțelegere legată de una dintre piesele necesare provocării a dus la un schimb de replici, după ce Loredana a refuzat să i-o dea lui Valerie. „Ăsta nu ți-l dau!”, a fost replica ce a alimentat tensiunea.
Duminica, 25.10.2026, 23:30
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