Asia Express 2026. Loredana Chivu a refuzat să-i dea lui Valerie Lungu o piesă la proba cu porțelan de China: „Ăsta nu ți-l dau!”

Episodul 29 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 25 octombrie 2026. Proba de echilibru cu porțelanuri din China a adus un moment tensionat între Valerie Lungu și Loredana Chivu. O neînțelegere legată de una dintre piesele necesare provocării a dus la un schimb de replici, după ce Loredana a refuzat să i-o dea lui Valerie. „Ăsta nu ți-l dau!”, a fost replica ce a alimentat tensiunea.

Duminica, 25.10.2026, 23:30