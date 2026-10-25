Asia Express 2026. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au dărâmat steagul! Reacția comică a Mirelei Vaida: „E semn rău!”

Episodul 29 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 25 octombrie 2026. În timpul probei contra cronometru, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu s-au grăbit să ducă la capăt provocarea, dar au avut parte de un incident neașteptat: au doborât steagul competiției. Întâmplarea le-a amuzat pe Mirela Vaida și Oana, care nu au ratat ocazia să facă glume pe seama momentului.

Duminica, 25.10.2026, 20:41