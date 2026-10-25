Asia Express 2026. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă în timpul probei foto! De ce și-au pierdut răbdarea una cu cealaltă: „Sunt sătulă!”

Episodul 29 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 25 octombrie 2026. O misiune aparent simplă le-a pus răbdarea la încercare Loredanei Chivu și Anei Maria Mocanu, care trebuiau să facă un selfie în care să apară atât ele, cât și cilindrul cerut de probă. Cum fotografiile nu au ieșit conform așteptărilor, între cele două au apărut reproșuri și replici tăioase. În timp ce Loredana încerca să găsească o soluție pentru a îndeplini cerințele, Ana i-a spus direct: „Hai, nu mai face figuri pe burta goală!”.

Duminica, 25.10.2026, 21:16