Asia Express 2026. Loredana și Ana Maria au căzut in plasa lui Gabi și Alexuc: Golanii ăștia mereu sunt puși pe șotii!

Episodul 32 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 28 octombrie 2026. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au avut parte de o surpriză după ce au ajuns primele la Irina Fodor. Cele două concurente au primit un avantaj important: o noapte de cazare la hotel și o masă la restaurant. Acolo s-au întâlnit cu Gabi Torje și Alexuc, care beneficiaseră anterior de același avantaj! Cei doi le-au făcut fetelor o farsă de pomină!

Miercuri, 28.10.2026, 20:30