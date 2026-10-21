Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Ce echipă a fost eliminată din competiție
Episodul 28 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 octombrie 2026. Irina Fodor i-a întâmpinat pe concurenți și a explicat că întrecerea fusese una tensionată, desfășurată într-un oraș foarte mare. Maurice Munteanu si Connie Preda, Mirela Retegan si Maya și Valerie Lungu si Alex Gîlcă au ajuns la ea la intervale scurte, iar rezultatul a depins atât de rapiditatea lor, cât și de respectarea regulilor.
Miercuri, 21.10.2026, 23:54