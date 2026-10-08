Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați din competiție

Episodul 20 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 octombrie 2026. După o cursă pentru eliminare desfășurată în lumea urșilor Panda, Irina Fodor a anunțat eliminarea unei echipe. Valerie și Alex Gîlcă au încheiat cursa pe primul loc, iar pe locul 2 au ajuns Maya și Mirela Retegan. Echipa ajunsă pe ultimul loc formată din Cheloo și Mihai Ban a primit mătasea roșie, ceea ce semnifică plecarea acesteia din competiție.

Joi, 08.10.2026, 23:55