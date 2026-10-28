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Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Maurice Munteanu și Connie au părăsit competiția

Episodul 32 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 28 octombrie 2026. Cursa pentru Ultima Șansă s-a încheiat cu emoții puternice și o eliminare neașteptată. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Maurice Munteanu și Connie au luptat pentru a-și continua aventura în competiție. La final, două echipe au reușit să se salveze, în timp ce pentru una dintre ele drumul s-a încheiat.
Miercuri, 28.10.2026, 23:50
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