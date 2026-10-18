Asia Express 2026. Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie Preda, spectacolul nebunesc: „Era un haos generalizat!”

Episodul 25 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 18 octombrie 2026. Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Connie Preda au făcut un spectacol haotic la Asia Express, folosind o umbrelă, o chitară de lemn și o bancă. Momentul a fost atât de intens, încât Maurice a ajuns să spargă chitara. „Era un haos generalizat. Se lătra, se țipa, se lovea”, a povestit acesta.

Duminica, 18.10.2026, 22:04