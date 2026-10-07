Asia Express 2026. Maurice Munteanu și Connie Preda au obținut imunitatea mică și și-au asigurat prezența în etapa următoare

Episodul 19 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 octombrie 2026. După o cursă plină de contraste interesante precum: tehnologie de ultimă generație și o moștenire culturală veche de secole, efort și memorie, viteză și atenție, Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat imunitatea. Maurice Munteanu și Connie Preda au reușit să se remonteze și să termine această cursa pe primul loc, reușind să scape de stresul cursei pentru ultima șansă.

Miercuri, 07.10.2026, 23:50