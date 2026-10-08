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Asia Express 2026. Maya și Mirela Retegan, moment dificil în cursa pentru ultima șansă: „Nu ești în stare să găsești un bărbat!”

Episodul 20 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 octombrie 2026. Ultima misiune din Cursa pentru ultima șansă le-a adus pe echipele participante în căutarea iubirii, în People's Park, un loc în care părinții postează anunțuri în încercarea de a găsi parteneri potriviți pentru copiii lor. Mirela și Maya au întâmpinat dificultăți în găsirea unui băiat după semnalmentele date de o mamă care dorea să-și mărite fiica.
Joi, 08.10.2026, 23:20
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Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați din competiție

Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați din competiție

Logo show Joi, 08.10.2026, 23:55 Asia Express 2026. Valerie Lungu, supărată pe ce i-a spus Alex! S-a așezat pe bancă și a protestat

Asia Express 2026. Valerie Lungu, supărată pe ce i-a spus Alex! S-a așezat pe bancă și a protestat

Logo show Joi, 08.10.2026, 22:50 Asia Express 2026. Cheloo și Mihai Ban au refuzat o probă în cursa pentru ultima șansă: Nu vrem panda!

Asia Express 2026. Cheloo și Mihai Ban au refuzat o probă în cursa pentru ultima șansă: Nu vrem panda!

Logo show Joi, 08.10.2026, 22:30 Asia Express 2026. Câte ore doarme Cheloo pe noapte. Concurentul tânjește după rutina urșilor panda

Asia Express 2026. Câte ore doarme Cheloo pe noapte. Concurentul tânjește după rutina urșilor panda

Logo show Joi, 08.10.2026, 21:56 Asia Express 2026. Concurenții din cursa pentru ultima șansă au primit un pașaport special: Aceste stikere ne salvează de eliminare

Asia Express 2026. Concurenții din cursa pentru ultima șansă au primit un pașaport special: Aceste stikere ne salvează de eliminare

Logo show Joi, 08.10.2026, 21:20 Asia Express 2026. Care sunt echipele trimise în cursa pentru ultima șansă

Asia Express 2026. Care sunt echipele trimise în cursa pentru ultima șansă

Logo show Joi, 08.10.2026, 21:00 Asia Express 2026. Anamaria Mocanu a luat cu asalt cântarul unei familii ce le-a oferit cazare

Asia Express 2026. Anamaria Mocanu a luat cu asalt cântarul unei familii ce le-a oferit cazare

Logo show Joi, 08.10.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Testul sincerității la Lucrarea de control! Răspunsurile Mioarei Velicu: „Nu pot dușmănie!”

Furnicuțele 2026. Testul sincerității la Lucrarea de control! Răspunsurile Mioarei Velicu: „Nu pot dușmănie!”

Logo show Joi, 08.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Mioara Velicu dezvăluie de ce nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă: „Mi-a fost rușine de vârstă!”

Furnicuțele 2026. Mioara Velicu dezvăluie de ce nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă: „Mi-a fost rușine de vârstă!”

Logo show Joi, 08.10.2026, 18:46 Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, la jocul cu inele pe sticle. Ce premiu a reușit să câștige

Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, la jocul cu inele pe sticle. Ce premiu a reușit să câștige

Logo show Joi, 08.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Mioara Velicu mărturisește ce rol important a jucat Maria Ciobanu în viața ei: „Ne lua cu ea la nunți!”

Furnicuțele 2026. Mioara Velicu mărturisește ce rol important a jucat Maria Ciobanu în viața ei: „Ne lua cu ea la nunți!”

Logo show Joi, 08.10.2026, 18:19 Furnicuțele 2026. Grigore Gherman și Ilie Caraș, momente speciale alături de doamna muzicii populare, Mioara Velicu

Furnicuțele 2026. Grigore Gherman și Ilie Caraș, momente speciale alături de doamna muzicii populare, Mioara Velicu

Logo show Joi, 08.10.2026, 18:00
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