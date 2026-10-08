Asia Express 2026. Maya și Mirela Retegan, moment dificil în cursa pentru ultima șansă: „Nu ești în stare să găsești un bărbat!”

Episodul 20 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 octombrie 2026. Ultima misiune din Cursa pentru ultima șansă le-a adus pe echipele participante în căutarea iubirii, în People's Park, un loc în care părinții postează anunțuri în încercarea de a găsi parteneri potriviți pentru copiii lor. Mirela și Maya au întâmpinat dificultăți în găsirea unui băiat după semnalmentele date de o mamă care dorea să-și mărite fiica.

Joi, 08.10.2026, 23:20