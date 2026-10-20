Asia Express 2026. Mirela Retegan, schimb de replici cu Ana Mocanu și Loredana Chivu! Ce și-au reproșat concurentele

Episodul 27 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 20 octombrie 2026. Tensiunile au atins un nou nivel înalt, după ce Mirela Retegan și Maya au fost implicate într-un schimb de replici cu Loredana și Ana. Discuția a pornit de la desfășurarea jocului de amuletă, unde o penalizare de cinci minute a influențat evoluția echipelor, și a continuat cu reproșuri legate de comportamentul concurentelor și de felul în care acestea și-au exprimat nemulțumirile.

Marti, 20.10.2026, 22:27