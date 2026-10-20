Asia Express 2026. Mirela Retegan și Maya au avut parte de un moment extrem de emoționant: Într-o zi trebuie să încetinești!

Episodul 27 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 20 octombrie 2026. Un moment încărcat de emoție a avut loc între Mirela Retegan și Maya, după o zi epuizantă pe Drumul Mătăsii. Cele două au vorbit despre oboseală, trecerea timpului și dorința de a continua lupta, iar mărturisirile Mirelei au arătat cât de mult a schimbat-o această experiență.

Marti, 20.10.2026, 23:48