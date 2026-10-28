Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au făcut show cu o localnică, la realizarea unui videoclip de promovare!
Episodul 32 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 28 octombrie 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut de realizat un videoclip în care să promoveze un produs creat anterior de ele, o geantă. Pentru a duce misiunea la bun sfârșit, concurentele trebuiau să găsească o persoană dispusă să apară în filmare și să respecte cerințele primite.
Miercuri, 28.10.2026, 23:00