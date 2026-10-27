Asia Express 2026. Mirela Vaida si Oana Tomoiagă, mesaj dur la adresa unei echipe: Le este frică de noi!

Episodul 31 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 octombrie 2026. Mirela și Oana au un avantaj pe care abia așteaptă să îl folosească: un joker care le-ar putea permite să le dea planurile peste cap celorlalte echipe. Cele două nu și-au ascuns intențiile și au transmis un mesaj provocator adversarilor, lăsând să se înțeleagă că sunt pregătite să profite de orice ocazie.

Marti, 27.10.2026, 21:15