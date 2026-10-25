23:30 25 oct

Asia Express 2026. Loredana Chivu a refuzat să-i dea lui Valerie Lungu o piesă la proba cu porțelan de China: „Ăsta nu ți-l dau!”

23:10 25 oct

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au câștigat amuleta! Ce avantaj special au obținut

23:00 25 oct

Asia Express 2026. Cine a câștigat amuleta și cum au reacționat adversarii: „Nu accept înfrângerea!”

22:40 25 oct

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, duel cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă la jocul pentru amuletă! Proba inspirată de medicina chineză

22:26 25 oct

Horoscop zilnic 26 octombrie 2026. Leul se simte destul de dezamăgit de ceva ce i se întâmplă în această zi. Ce anunță astrele

22:06 25 oct

Asia Express 2026. Primele echipe au ajuns la Irina Fodor! Cine s-a calificat la jocul de amuletă