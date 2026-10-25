Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, duel cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă la jocul pentru amuletă! Proba inspirată de medicina chineză
Episodul 29 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 25 octombrie 2026. Jocul pentru amuletă a adus o confruntare strânsă între echipele Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, respectiv Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Concurenții au avut de trecut printr-o probă inspirată de medicina tradițională chineză: unul dintre parteneri trebuia să identifice plantele medicinale indicate, în timp ce celălalt trebuia să găsească tratamentele corespunzătoare diferitelor afecțiuni.
Duminica, 25.10.2026, 22:40