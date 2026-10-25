Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, în impas la proba de puzzle! Tensiunile au ieșit la iveală

Episodul 29 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 25 octombrie 2026. Provocarea de puzzle le-a solicitat din plin pe Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, care au întâmpinat dificultăți în găsirea soluției. Pe măsură ce încercările se adunau, între cele două au apărut și neînțelegeri. Mirela a mărturisit că nu își dădea seama cum trebuiau potrivite piesele și în ce sens trebuia rotit puzzle-ul, iar proba s-a dovedit mai complicată decât se așteptau.

Duminica, 25.10.2026, 21:12