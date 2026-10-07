Asia Express 2026. Misiune dificilă pentru concurenți la Dazu Rock Carvings, unul dintre marile situri culturale ale Chinei

Episodul 19 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 octombrie 2026. Echipele au ajuns la Dazu Rock Carvings, unul dintre marile situri culturale ale Chinei, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Concurenții vor trebui să lase pentru câteva momente presiunea cursei deoparte și să viziteze situl arheologic în ritmul lor, pentru că fiecare detaliu observat poate deveni esențial. La întoarcere îi va aștepta Marius Damian, care se va transforma în judecător și îi va supune unui test de cunoștințe despre complexul Dazu. Cinci întrebări vor decide dacă echipele pot continua cursa, iar pentru a trece proba vor avea nevoie de minimum trei răspunsuri corecte.

Miercuri, 07.10.2026, 23:00