Asia Express 2026. Misiune dificilă pentru echipe! Au trebuit să învețe un proverb în limba chineză și să îl recite fără să citească
Episodul 31 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 octombrie 2026. Cea de-a treia zi a etapei a opta i-a adus pe concurenți în orașul Quzhou, la Templul lui Confucius, un loc dedicat moștenirii marelui filosof chinez. În acest cadru încărcat de istorie, echipele au avut de descifrat și de învățat câteva dintre cele mai cunoscute proverbe confucianiste.
Marti, 27.10.2026, 23:40