Asia Express 2026. Motivul pentru care Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa: „Nu-mi place circul!”

Episodul 23 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 13 octombrie 2026. Gabi Torje și Ana Maria Mocanu au avut parte de un moment tensionat în timpul probei pentru imunitate de la „Asia Express”. Deranjat de situație, Torje a refuzat să mai continue cursa. „Mie nu-mi place circul, eu nu vreau să țip pe stradă. Aici stau încă o oră, ca să fiu sigur că ajung ultimul”, a spus concurentul.

Marti, 13.10.2026, 23:26