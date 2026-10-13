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Asia Express 2026. Motivul pentru care Gabi Torje a refuzat să mai continue cursa: „Nu-mi place circul!”

Episodul 23 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 13 octombrie 2026. Gabi Torje și Ana Maria Mocanu au avut parte de un moment tensionat în timpul probei pentru imunitate de la „Asia Express”. Deranjat de situație, Torje a refuzat să mai continue cursa. „Mie nu-mi place circul, eu nu vreau să țip pe stradă. Aici stau încă o oră, ca să fiu sigur că ajung ultimul”, a spus concurentul.
Marti, 13.10.2026, 23:26
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Asia Express 2026. Două echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine riscă eliminarea

Asia Express 2026. Două echipe, în cursa pentru ultima șansă! Cine riscă eliminarea

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:59 Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea: „S-a chinuit pentru mine”

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat imunitatea: „S-a chinuit pentru mine”

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:58 Valerie Lungu, copleșită de dor! Momentul în care l-a revăzut pe Alex Gîlcă

Valerie Lungu, copleșită de dor! Momentul în care l-a revăzut pe Alex Gîlcă

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:30 Asia Express 2026. Gabi Torje și-a pierdut răbdarea în proba pentru imunitate: „Mă ia la mișto!”

Asia Express 2026. Gabi Torje și-a pierdut răbdarea în proba pentru imunitate: „Mă ia la mișto!”

Logo show Marti, 13.10.2026, 23:23 Asia Express 2026. Gabi Torje și Ana Maria Mocanu, strategie pentru imunitate! Cum și-au folosit avantajul

Asia Express 2026. Gabi Torje și Ana Maria Mocanu, strategie pentru imunitate! Cum și-au folosit avantajul

Logo show Marti, 13.10.2026, 22:11 Asia Express 2026. Valerie Lungu, la un pas să rămână fără pantaloni la jocul pentru amuletă! Reacția Irinei Fodor

Asia Express 2026. Valerie Lungu, la un pas să rămână fără pantaloni la jocul pentru amuletă! Reacția Irinei Fodor

Logo show Marti, 13.10.2026, 22:00 Asia Express 2026. Alex Gîlcă, nevoit să doarmă în frig. Loredana Chivu: „Este pedepsit!”

Asia Express 2026. Alex Gîlcă, nevoit să doarmă în frig. Loredana Chivu: „Este pedepsit!”

Logo show Marti, 13.10.2026, 21:12 Asia Express 2026. Jocul de amuletă! Care sunt echipele care au reușit să se califice

Asia Express 2026. Jocul de amuletă! Care sunt echipele care au reușit să se califice

Logo show Marti, 13.10.2026, 21:00 Furnicuțele 2026. ANick ND, la Lucrarea de Control! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. ANick ND, la Lucrarea de Control! Ce întrebări i-a pregătit Cătălin Măruță

Logo show Marti, 13.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Provocare de forță pentru Nick ND! Cine a dat lovitura câștigătoare

Furnicuțele 2026. Provocare de forță pentru Nick ND! Cine a dat lovitura câștigătoare

Logo show Marti, 13.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Nick ND, văzut prin ochii fiicei sale! Andreea vine cu dezvăluiri despre artist

Furnicuțele 2026. Nick ND, văzut prin ochii fiicei sale! Andreea vine cu dezvăluiri despre artist

Logo show Marti, 13.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Nick ND și soția lui, duel cu Dilinca și Mădălin! Cine a câștigat jocul halbelor

Furnicuțele 2026. Nick ND și soția lui, duel cu Dilinca și Mădălin! Cine a câștigat jocul halbelor

Logo show Marti, 13.10.2026, 18:30
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