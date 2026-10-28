Asia Express 2026. Motivul pentru care Valerie Lungu nu a primit o scrisoare din partea celor dragi

Episodul 32 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 28 octombrie 2026. La careu, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au vorbit despre scrisorile primite de la familie. În acel moment, Valerie a intervenit și a atras atenția că nu toți concurenții au avut parte de o asemenea surpriză. Concurenta a recunoscut că și-ar fi dorit să primească un mesaj de acasă, care să îi arate că este importantă pentru cineva.

Miercuri, 28.10.2026, 20:40