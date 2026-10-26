Asia Express 2026. Negocierea schimbului de vase, un chin pentru concurenți! Maurice, enervat pe o vânzătoare: Sper să dai faliment!

Episodul 30 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 26 octombrie 2026. Ajunși într-una dintre cele mai importante piețe de porțelan din lume, concurenții au încercat să obțină, prin negocieri, un vas în stil Ming, cât mai înalt. Echipa care va reuși să aducă cel mai înalt vas, fără să îl spargă pe drum, va câștiga un avantaj important.

Luni, 26.10.2026, 23:00