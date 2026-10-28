Asia Express 2026. O dronă i-a dat mari bătăi de cap Valeriei Lungu: Eu știu să o manevrez, dar asta nu ascultă deloc!

Episodul 32 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 28 octombrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de momente tensionate la Cursa pentru Ultima Șansă. Cei doi au fost încântați când au descoperit că aveau de-a face cu o dronă, fiind convinși că experiența lor în mediul online îi va ajuta să ducă misiunea la bun sfârșit. Însă, odată ce au început proba, concurenții au descoperit că lucrurile nu erau atât de simple pe cât se așteptau. Deși Valerie știa să manevreze o dronă, dispozitivul pe care l-au primit s-a dovedit greu de controlat.

Miercuri, 28.10.2026, 21:36