Asia Express 2026. Oana Tomoiagă a împins-o pe Mirela Vaida: ”Am venit prietene și plecăm dușmance?”

Episodul 21 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 octombrie 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au creat o scenetă în care personajele lor s-au luptat pentru inima unui bărbat chinez. La repetiții, cele două au improvizat o luptă, iar maramureșeanca a căzut, împinsă de Mirela Vaida. Oana și-a asigurat prietena, care s-a oprit speriată să o ajute, că nu a pățit nimic, rugând-o să continue actul artistic. „Am venit prietene și plecăm dușmance?”, a întrebat Oana Tomoiagă, fiind în rolul pe care și l-a construit pentru spectacol.

Duminica, 11.10.2026, 21:35