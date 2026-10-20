Asia Express 2026. Oana Tomoiagă, trasă de rucsac de un șofer care cerea banii pentru cursă: A vrut să cheme Poliția!

Episodul 27 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 20 octombrie 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au încercat să ajungă cât mai repede la destinație, însă drumul le-a rezervat o situație neașteptată: un șofer a tras-o pe Oana de rucsac pentru a-și recupera banii pentru cursă. Incidentul le-a dat emoții celor două, care se temeau că vor pierde avantajul câștigat la începutul zilei.

Marti, 20.10.2026, 20:30