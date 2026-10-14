Asia Express 2026. Produse românești la schimb pentru ingrediente chinezești: N-am mai văzut o piață atât de aglomerată

Episodul 24 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 octombrie 2026. Concurenții de la „Asia Express” vor deveni negustori și vor trebui să obțină ingrediente precum carne de vită, chili, ceai oolong, alune și pâine naan, oferind la schimb produse românești. După ce vor completa lista, aceștia vor trebui să găsească bucătarul căruia să îi livreze cumpărăturile. „N-am mai văzut niciodată o piață atât de aglomerată”, a spus Loredana Chivu.

Miercuri, 14.10.2026, 22:30